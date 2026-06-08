Полтысячи жителей Томска требуют восстановить Троицкий собор к юбилею

Сбор подписей в поддержку Троицкого собора. Фото: Томская епархия

Около пятисот местных жителей и граждан поставили подписи за возрождение главной святыни Томска. Инициативу поддержали духовенство и власти, объявившие о создании специального фонда для сбора средств к столетию разрушения храма и двухсотлетию епархии в 2034 году.

В ходе праздничных мероприятий на площади глава региональной митрополии митрополит Ростислав напомнил собравшимся о приближающихся исторических датах. В две тысячи тридцать четвертом году исполнится сто лет с момента разрушения Троицкого собора и двести лет со дня основания епархии. Архипастырь выразил надежду, что местные жители и граждане смогут увидеть воссозданную святыню именно к этому значимому юбилею.

Важной частью фестиваля стал сбор обращений в поддержку возвращения святыни. За короткое время под петицией поставили свои автографы около пятисот человек. Присоединиться к благородному делу может каждый желающий. Реквизиты для пожертвований опубликованы на официальном сайте епархии, а сбор подписей продолжается во всех приходах региона.

Возвращение утраченных архитектурных памятников способствует сохранению культурного кода и духовному обогащению подрастающего поколения. Активное участие студентов, местных жителей и всех граждан в благотворительных проектах позволяет сберечь уникальное историческое наследие сибирского региона для будущих потомков.

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