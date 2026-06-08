В Томске заменят 4,6 км водопроводных и канализационных сетей за 274 млн рублей

Чтобы снизить влияние ремонта на городскую инфраструктуру, часть работ выполняется с применением бестраншейных технологий Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Коммунальщики Томска проведут летом 2026 года масштабную замену сетей водоснабжения и водоотведения общей протяженностью 4,6 километра. Бюджет работ составит 274 миллиона рублей, основные перекладки пройдут на улицах Елизаровых, Мичурина, Карпова, проспекте Комсомольский и других участках. Об этом рассказали в пресс-службе коммунальном компании.

По данным специалистов ресурсоснабжающей организации, износ водопроводных сетей в областном центре в настоящий момент составляет от 60 до 70 процентов. Чтобы сдержать процесс их старения, требуется ремонтировать ежегодно около десяти километров. Для сравнения, в прошлом году удалось переложить только шесть километров коммуникаций.

Этим летом специалисты заменят 4,6 километра сетей, из которых 2,2 километра подлежат капитальному ремонту. Крупные перекладки водоснабжения уже намечены на улице Елизаровых, проспекте Комсомольский, участке от улицы Нечевского до улицы Куйбышева. Сети канализации планируется переложить на улицах Мичурина и Карпова.

В рамках инвестиционной программы коммунальщики проведут реконструкцию водовода первого подъема, участка на улице Большая Подгорная от переулка Николая Островского до Совпартшкольного, а также сетей по улице Елизаровых. Кроме того, компания построит участок водовода между водоводом №9 и резервуаром чистой воды на насосно-фильтровальной станции, а также сети для подключения жилого комплекса на улице Маяковского, 24.

Помимо этого, продолжается реконструкция насосной станции канализации №2, шахтной насосной станции и системы повторного использования промывных вод станции обезжелезивания подземного водозабора.

Основные работы на участках с твердым покрытием планируется завершить в первой декаде октября. Чтобы снизить влияние ремонта на городскую инфраструктуру, часть работ выполняется с применением бестраншейных технологий, в том числе горизонтально-направленного бурения. Такой способ позволяет прокладывать сети без масштабного вскрытия дорожного полотна.

По данным коммунальщиков, на работы в этом году планируется потратить 274 миллиона рублей: 226 миллионов заложены в рамках инвестпрограммы, 48 миллионов — в рамках капитального ремонта линейной части и насосных станций.

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