Двадцать два сотрудника МЧС вернулись домой после победы над стихией в Томске

Сотрудники из Красноярского края помогали ликвидировать лесные пожары Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Двадцать два специалиста федерального резерва вернулись в Красноярский край из томских лесов. Спасатели успешно ликвидировали два наиболее активно действующих очага возгорания в Верхнекетском лесничестве и стабилизировали обстановку. Об этом рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

Дополнительная группировка была переброшена в регион в минувшие выходные для экстренного реагирования. Сложная обстановка сложилась из-за дефицита осадков и аномальной жары до плюс тридцати градусов. В муниципальном образовании сформировался чрезвычайный класс пожарной опасности. Совместными усилиями огнеборцев удалось взять стихию под контроль и предотвратить дальнейшее распространение огня по сибирской тайге.

По итогам мониторинга лесопожарной обстановки принято решение о выводе дополнительных сил с территории региона. Огнеборцы выполнили свои задачи и отправились на постоянную базу. При этом в лесах продолжает действовать особый противопожарный режим. Гражданам и местным жителям категорически запрещено разводить костры и использовать открытый огонь. За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрены административные штрафы, в том числе крупные денежные взыскания для юридических лиц.

Своевременное привлечение резервов позволяет спасать уникальные лесные массивы от полного уничтожения. Местным жителям и гостям тайги необходимо строго соблюдать элементарные правила безопасности, ведь человеческая беспечность в условиях аномальной жары неизбежно приводит к масштабным экологическим катастрофам и серьезным финансовым потерям для нарушителей.

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