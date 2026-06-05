В центре Кемерова сбили курьера: на асфальте остались осколки и шлем

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП
ДТП с участием курьера службы доставки появились в сети. Фотографиями с места происшествия очевидцы передали в редакцию «Сибдепо». Как рассказали кемеровчане, происшествие произошло вечером в центре города напротив драмтеатра.
На записи видно, что транспортное средство доставщика получило серьезные повреждения, а с самого курьера в результате удара слетел защитный шлем. По словам свидетелей, на месте аварии молодого человека осматривала бригада скорой помощи. Также к месту происшествия прибыли сотрудники МЧС и полиции.
Обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия в настоящее время уточняются. Ведется проверка.
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