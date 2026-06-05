В Северске прокурор проверил капремонт школ и библиотеки на 200 млн рублей

Подобные проверки ведомством проводятся регулярно. Фото: пресс-служба прокуратуры Томской области

Прокуратура ЗАТО Северск держит на особом контроле подготовку образовательных и культурных учреждений к новому учебному году. Прокурор города Алексей Васильев лично посетил стройплощадки, где ведется капитальный ремонт. Подробностями проверки поделились в надзорном ведомстве.

В рамках национальных проектов «Молодежь и дети» и «Семья» в городе обновляются средняя общеобразовательная школа № 197 имени В. Маркелова, Северский лицей и Центральная детская библиотека. На масштабное обновление трех учреждений выделено более 200 миллионов рублей.

Летний период традиционно является основным временем для проведения ремонтных работ, когда отсутствует учебный процесс. По результатам выездных проверок прокурор отметил, что отклонений от утвержденных графиков не выявлено. На объектах работает достаточное количество специалистов, обеспечена поставка всех необходимых строительных материалов и ресурсов.

Своевременный и качественный капитальный ремонт позволяет создать комфортные и безопасные условия для обучения и творчества юных северчан. Надзорное ведомство продолжит мониторинг хода работ вплоть до полной готовности учреждений к 1 сентября, чтобы исключить любые риски срыва сроков и нецелевого использования бюджетных средств.

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