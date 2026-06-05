Вертолет и миллионные штрафы: томские леса горят из-за жары и людей

Авиалесоохрана перебрасывает в Томскую область вертолет Ми-8 МТВ-1 с увеличенной дальностью полета Фото: Иван Макеев. Перейти в Фотобанк КП

В томские леса направлены вертолет и двадцать два десантника для тушения очагов возгорания. Очаги возгорания возникли как из-за грозы, так и по вине граждан, игнорирующих запреты. Для ускорения маневрирования силами и средствами федеральное ведомство направило в регион вертолет с увеличенной дальностью полета. Об этом сообщает пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

В Верхнекетском районе сложилась чрезвычайная обстановка. Из-за дефицита осадков и температуры воздуха выше тридцати градусов сформировался высший класс пожарной опасности. В регионе продолжает действовать особый противопожарный режим, запрещающий использование открытого огня. Нарушителей привлекают к административной ответственности. Санкция статьи восемьдесят вторая КоАП РФ предусматривает штрафы до пятидесяти тысяч рублей для граждан, до девяноста тысяч для должностных лиц и до одного миллиона рублей для юридических лиц.

Комиссия профильного ведомства отметила необходимость введения режима чрезвычайной ситуации в лесах муниципалитета. Это позволит привлечь дополнительные ресурсы для стабилизации обстановки и защиты населенных пунктов от распространения стихии.

Соблюдение элементарных правил безопасности в лесу сохраняет природные богатства и защищает жизни людей. Гражданам необходимо проявлять максимальную бдительность, ведь один непотушенный костер может привести к масштабной экологической катастрофе и серьезным финансовым потерям для нарушителей.

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