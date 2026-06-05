Тысячи гектаров Томской области очистили от клещей перед сезоном отдыха

Всего в планах на год свыше 2,6 тысячи гектаров Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Томской области специалисты Роспотребнадзора обработали почти две тысячи гектаров территорий от клещей. Акарицидные работы стартовали в начале мая и в первую очередь охватили популярные места отдыха горожан, детские учреждения и кладбища. Всего в текущем году планируется обезопасить свыше 2,6 тысячи гектаров.

За последнюю неделю обработку прошли детские оздоровительные лагеря в Асиновском, Колпашевском, Чаинском, Бакчарском, Каргасокском, Кожевниковском и Парабельском районах, а также в городе Кедровом. Особое внимание уделили спортивным объектам и зеленым зонам. Дезинсекцию провели на спортивно-досуговых площадках в селе Зоркальцево, гребной базе ТУСУР на Сенной Курье, районе большого трамплина в Степановке, стадионе «Кедр» и лыжной базе «Черемушки». Также очищены от паразитов геодезический полигон ТГАСУ, Потаповы Лужки, «Тропа здоровья» возле стадиона «Кедр», Березовая роща в Каштаке и повторно обработан Городской сад.

Специалисты «Центра гигиены и эпидемиологии в Томской области» регулярно оценивают эффективность проведенных работ и при необходимости назначают повторные обработки. Однако ведомство напоминает жителям и гостям региона о правилах безопасности при посещении лесов и парков. Для защиты от укусов необходимо использовать репелленты, носить светлую одежду с длинными рукавами и плотно прилегающими манжетами, а после прогулок тщательно осматривать себя и детей на наличие присосавшихся насекомых.

Комплексный подход к обработке территорий позволяет минимизировать риски заражения опасными инфекциями, в том числе клещевым энцефалитом и боррелиозом. Своевременная дезинсекция общественных пространств гарантирует томичам безопасный и комфортный отдых на природе в весенне-летний период.

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