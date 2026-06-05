Томский военнослужащий вернется из плена в составе группы из 185 бойцов

Возврату российских солдат предшествовали долгие переговоры Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Один из 185 военнослужащих, освобожденных 5 июня из плена, является жителем Томской области. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Владимир Мазур.

«Благодарю представителей Минобороны и спецслужб, федерального и регионального уполномоченных по правам человека. Совместную системную работу по возвращению наших защитников на Родину продолжим», — отметил глава региона.

Известно, что возвращающемуся домой сибиряку — 45 лет. Встреча каждого освобожденного бойца становится долгожданным событием для его родственников и других земляков.

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