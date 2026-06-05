Аграрии Томской области испытывают 120 сортов растений на 500 гектарах

На данный момент на сортоиспытаниях нет ни одного образца зарубежных семян. Фото: департамент по социально-экономическому развитию села Томской области

Специалисты аграрного ведомства испытывают на полях Томской области более 120 сортов растений. Опыты проходят на площади 500 гектаров, при этом для исследований отобраны исключительно семена отечественной селекции. Об этом рассказали в профильном ведомстве.

Работа ведется по десятой природно-климатической зоне на Зырянском, Шегарском и Томском сортоучастках. В текущем сезоне на полях представлено около 15 различных культур: овес, горох, пшеницу, ячмень, чечевицу, нут, суданку, гречку, кукурузу, рапс. Проводятся испытания и по овощам: свекла, томаты, картофель. Всего на полях сортоиспытаний представлено около 15 культур.

Исследования выполняются в рамках государственного задания профильного министерства. При этом ведомство оперативно реагирует на запросы бизнеса, и местные сельхозпроизводители могут инициировать тестирование нужного им сорта через обращение в центральный аппарат. Для обеспечения высокой точности результатов на полях используется более 30 единиц специальной селекционной техники, в том числе тракторы с навесным оборудованием и малогабаритные комбайны. Модульная система машин адаптируется под условия конкретного участка, ускоряет сбор урожая и исключает смешивание разных сортов.

Внедрение новых адаптивных сортов позволяет местным фермерам повышать урожайность и обеспечивать продовольственную безопасность региона. Развитие отечественной селекции снижает зависимость аграриев от импортных семян и укрепляет экономический потенциал сибирского сельского хозяйства.

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