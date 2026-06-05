Томские онкологи впервые в России провели две уникальные операции на легких

Томские хирурги провели несколько манипуляций с участием опытных наставников из других городов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На базе Томского областного онкологического диспансера прошел экспертный курс «Навигационная бронхоскопия — 2026», собравший специалистов из ведущих федеральных и региональных медицинских центров. Впервые в российской практике здесь выполнены фотодинамическая терапия метастатического образования в легких и радиочастотная катетерная абляция еще двум пациентам. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения региона.

Все пациенты успешно прошли лечение, чувствуют себя хорошо и уже выписаны домой. Модераторами курса выступили заведующая отделением эндоскопии томского диспансера Наталья Ли и заведующий отделением эндоскопии московского ЦНИИТ Илья Сивокозов. В качестве экспертов работали врачи из Кургана, Уфы и столичных клиник. Участники поэтапно разбирали клинические случаи и проводили навигационные бронхоскопические исследования с использованием различных технологий визуализации.

«Подобные программы создают условия для открытого обмена опытом и внедрения современных технологий в практику», — отметил главный врач диспансера Максим Грищенко.

Внедрение передовых методов лечения в онкологии открывает новые возможности для жителей Сибири. Пациенты томского региона теперь могут получать высокотехнологичную медицинскую помощь без необходимости выезда в федеральные центры, что значительно повышает доступность качественной медицины.

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