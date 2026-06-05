В Томской области выявили более 3 тысяч га заброшенных сельхозугодий

С начала года ведомство выписало 184 предостережения нарушителям. Фото: Россельхознадзор

Специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора с января по май 2026 года зафиксировали факты неиспользования земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 3,2 тысячи гектаров. Проверки проводились с применением онлайн-мониторинга, анализа космических снимков и выездных обследований. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

В зону внимания попали участки в окрестностях Асиновского, Зырянского, Кожевниковского, Кривошеинского, Молчановского, Парабельского, Томского и Шегарского районов. В отношении правообладателей, нарушивших земельное законодательство, применены меры административного воздействия: выдано 9 предписаний об устранении нарушений и вынесено 10 постановлений о привлечении к ответственности.

Ведомство делает акцент на превентивных мерах, чтобы снизить административную нагрузку и стимулировать добросовестное отношение к земле. Так, 18 мая с помощью беспилотного летательного аппарата зафиксирован факт зарастания сорной и древесно-кустарниковой растительностью участка площадью 4 гектара в окрестностях села Карга Шегарского района. Правообладателю объявлено предостережение и предложено принять меры по восстановлению плодородия почв.

Всего за пять месяцев текущего года ведомство объявило 184 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и провело 98 консультаций. Нарушителям рекомендовано провести агротехнические мероприятия по расчистке земель и приведению их в состояние, пригодное для сельскохозяйственного производства.

Специалисты напоминают, что неиспользование и отсутствие обработки земли более одного года приводит к трансформации ценных угодий в залежь. На основании статьи 6 Федерального закона №101-ФЗ земельный участок сельскохозяйственного назначения может быть изъят у собственника по решению суда, если выявлен факт неиспользования участка по целевому назначению в течение трех и более лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Странные пожары под Томском»: за три дня в одном поселении два дома стали пеплом

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ:

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru