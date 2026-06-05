Мощи святителя Макария принесут в храмы Томского района к 100-летию преставления

Поклониться святыне смогут сотни томичей. Фото: Томская епархия

В год столетия преставления святителя Макария (Невского) его мощи будут принесены в храмы Томского района. Верующие смогут поклониться святыне на протяжении почти месяца. Об этом сообщили в Томской епархии.

Первой святыню встретит приход храма блаженной Ксении Петербургской в селе Александровское шестого июня. Затем мощи последуют в храмы сел Корнилово, Басандайка, Межениновка, Итатка, Малиновка, поселка Молодежное и Октябрьское. Завершится маршрут в приходах села Богашево, Самусь, Петухово, Моряковский Затон и Козюлино. В некоторых населенных пунктах святыня пробудет несколько дней, что позволит всем желающим принять участие в богослужениях.

Торжества приурочены к знаменательной дате в истории Русской православной церкви. Святитель Макарий занимал митрополичью кафедру и внес значительный вклад в духовное развитие Сибири. Его имя неразрывно связано с укреплением православия в Томском крае.

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