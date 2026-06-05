Колпашевские студентки победили на всероссийской премии с анимацией о космосе

Фрагмент церемонии награждения. Фото: пресс-служба администрации Томской области

Студентки Колпашевского социально-промышленного колледжа Анастасия Кунцева и Алена Старун стали победителями II Всероссийской премии «Разговоры о важном». Награждение прошло в Москве в рамках V Международного фестиваля детства и юности «Фестиваль Движения Первых».

Девушки заняли первое место в номинации «Лучший видеоанонс от обучающихся», на которую поступило более двух тысяч заявок со всей страны. Для конкурса они создали ролик «65 лет триумфа», посвященный космическим достижениям России. Видео выполнено в технике перекладной анимации, а идея появилась после просмотра архивных кадров запуска спутника и первых космических миссий. Воплотить замысел помогала их куратор Анастасия Хоцкина.

Победа в престижном конкурсе подтверждает высокий уровень подготовки будущих педагогов в Колпашеве. Творческий подход и владение современными технологиями позволяют студентам создавать качественные образовательные проекты, востребованные на федеральном уровне.

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