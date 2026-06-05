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НовостиОбщество5 июня 2026 12:13

Шмели-спасатели: в Томской области более 100 ульев помогли опылить жимолость

Благодаря насекомым специалисты рассчитывают на богатый урожай, несмотря на капризы погоды
Екатерина Сафонова
Шмели помогли более качественному опылению растений. Фото: администрация Томской области

Шмели помогли более качественному опылению растений. Фото: администрация Томской области

В Томской области стартовал сезон сбора жимолости. Несмотря на затяжную и холодную весну, агрономы прогнозируют хороший урожай ягоды. Массовый сбор планируется начать уже в конце июня. Об этом сообщили местные власти.

Из-за неблагоприятных погодных условий специалисты приняли решение разместить на плантациях более 100 специальных домиков со шмелями. Эти насекомые-опылители помогают растениям завязывать плоды даже в прохладную погоду. Когда наконец потеплело, к армии опылителей добавили еще несколько десятков ульев.

Жимолость давно стала одной из визитных карточек Томской области. Каждое лето в регионе проходят фестивали, посвященные этой полезной ягоде, а плантации привлекают туристов со всей Сибири.

Агрономы напоминают, что жимолость созревает одной из первых, опережая даже клубнику. Ягода богата витаминами и полезными микроэлементами, а ее сбор знаменует начало настоящего ягодного сезона в Сибири.

Использование шмелей для опыления — распространенная практика в современном сельском хозяйстве. Насекомые работают эффективнее пчел в прохладную погоду и помогают значительно увеличить урожайность культур.

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