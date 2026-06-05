Восемь баллов: движение в Томске вечером 5 июня затруднено

Томительное ожидание в пробках усугубляет изнуряющая жара Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Вечером в пятницу, 5 июня, на дорогах Томска образовались серьезные автомобильные заторы. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», самая сложная ситуация наблюдается на пересечении улиц Энтузиастов и Клюева, а также на участке Елизаровых.

Движение по Энтузиастов в сторону Клюева затруднено от пересечения с Ковалева, автомобилисты, которые пытаются попасть в «Зеленые горки» по Балтийской стоят в пробке, начиная от проспекта Академического.

На Елизаровых серьезный затор растянулся на участке от Транспортного кольца до Шевченко. Такие же сложности ощущаются при движении в обратном направлении — от Шевченко в сторону кольца.

Затор из-за аварии образовался на Богашевском тракте при движении из города.

Очень медленно транспорт движется по проспекту Ленина от переулка Красный до ТЮЗа.

Традиционные заторы наблюдаются на Иркутском тракте, проспектах Комсомольском и Фрунзе, улицах Пушкина и Сибирской.

Уровень загруженности дорог города, по данным на 17.30, составляет восемь баллов.

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