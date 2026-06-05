Порывы ветра и жара до +32 °С ожидаются в Томской области в субботу, 6 июня

Аномальная жара уходить из региона не намерена Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Переменная облачность, без осадков ожидается в Томске и области в субботу, 6 июня. По данным синоптиков томского ЦГМС, будет дуть юго-восточный ветер, с порывами до 14 метров в секунду.

Температура воздуха ночью в области составит +11…+16 °С, днем +27…+32 градусов.

В Томске предстоящей ночью ожидается +13…+15 °С. Днем в субботу столбики термометров поднимутся до +29…+31 °С.

Метеорологи предупредили жителей региона, что период аномальной жары в Томской области затянется до 11 июня. В воскресенье 7 июня, в регионе, воздух прогреется до +33 градусов, в понедельник, 8 июня, до +34°С.

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