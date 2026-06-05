Томск будет отмечать День города в течение двух дней

Девиз дня рождения в этом году: «Томск — город, где сходятся пути» Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Томск отметит свое 422-летие в субботу и воскресенье — 6 и 7 июня. Развлечения и занятия для себя найдут люди любого возраста. Запланированы фестивали, выступления национальных культурных автономий, концерты, пешеходные экскурсии. Интерактивные площадки 6 июня на площади Новособорной начнут работать с полудня.

Еще одной площадкой, где состоятся праздничные мероприятия, станет Воскресенская гора.

В воскресенье, 7 июня, гости и жители Томска смогут бесплатно посетить постояннодействующие экспозиции в музеях города. Вечером 7 июня на Новособорной площади выступят приглашенные артисты: две кавер-группы «Черри» и «Алые паруса» и группа «Инь-Ян» (0+).

Подробнее узнать о программе двух праздничных дней можно по ссылке на сайте мэрии Томска.

День рождения города в этом году пройдет под девизом «Томск — город, где сходятся пути».

7 июня в 1604 году на берег Томи высадились казаки, посланные царем Борисом Годуновым для основания города. С такой просьбой к русскому царю обратился местный князь Тоян. Не менее важная для Томска дата — 7 октября 1604 года. В этот день было завершено строительство томского острога.

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