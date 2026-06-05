ВТБ и Томская область подписали соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ-2026

Фото: Пресс-служба Банка ВТБ (ПАО)

Соглашение направлено на укрепление взаимодействия в рамках реализации ключевых проектов социально-экономического развития области. Денис Бортников отметил, что банк заинтересован в совместной разработке инвестиционных программ, ориентированных на поддержку инновационного развития в таких секторах, как промышленность, агропромышленный комплекс и жилищное строительство. Банк также планирует продолжать внедрение современных банковских технологий и улучшение инфраструктуры на территории региона.

- Подписание данного соглашения является важным шагом в нашем сотрудничестве с Томской областью. Мы стремимся укрепить социально-экономический потенциал региона и повысить его инвестиционную привлекательность. Мы готовы поддерживать деловую активность местного предпринимательства, реализовывать меры поддержки для населения и бизнеса, а также повышать доступность современных банковских услуг для жителей Томской области, - заявил Денис Бортников.

- Мы заинтересованы в развитии взаимоотношений с крупнейшими финансовыми компаниями страны, среди которых ВТБ играет одну из ключевых ролей. Томская область на втором месте в Сибирском федеральном округе по динамике инвестиций в региональную экономику и по темпам роста промышленного производства. Системное сотрудничество с банком позволит томскому бизнесу эффективнее реализовывать инвестиционные проекты, развивать производственно-технологическую кооперацию, создавать новые рабочие места для жителей, - подчеркнул губернатор Томской области Владимир Мазур.

В настоящее время ВТБ обслуживает более 7 тысяч юридических лиц и предпринимателей, а также свыше 170 тысяч розничных клиентов в Томской области. По итогам первого квартала 2026 года общий кредитный портфель банка в регионе составил 49 млрд рублей, а портфель пассивов - 52 млрд рублей. Среди значимых проектов, реализованных с участием банка, – строительство молочно-товарного комплекса «Большедорохово» ГК «Деревенское молочко» в Асиновском районе и возведение жилых комплексов в Томске.