Томичка отдала за несуществующий компьютер более 200 тысяч рублей

Фото: Ольга ЮШКОВА.
Новый случай обмана при покупке товара в сети зафиксирован в Томске. По данным полиции региона, аферисты обманули томичку 1984 года рождения.
Горожанка на сайтах бесплатных объявлений искала компьютер, нашла поставщика с подходящим для нее вариантом. Женщина перевела продавцу деньги по указанным реквизитам. Сразу после получения оплаты он перестал выходить на связь, объявление о продаже компьютера было удалено с платформы.
Сумма ущерба составила более 200 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.
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