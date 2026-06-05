Томичка отдала за несуществующий компьютер более 200 тысяч рублей

Жительница Томска оплатила, но не получила товар Фото: Ольга ЮШКОВА.

Новый случай обмана при покупке товара в сети зафиксирован в Томске. По данным полиции региона, аферисты обманули томичку 1984 года рождения.

Горожанка на сайтах бесплатных объявлений искала компьютер, нашла поставщика с подходящим для нее вариантом. Женщина перевела продавцу деньги по указанным реквизитам. Сразу после получения оплаты он перестал выходить на связь, объявление о продаже компьютера было удалено с платформы.

Сумма ущерба составила более 200 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

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