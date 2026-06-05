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НовостиОбщество5 июня 2026 7:55

Томичка отдала за несуществующий компьютер более 200 тысяч рублей

Продавец после получения оплаты перестал выходить на связь
Елена Белоусова
Жительница Томска оплатила, но не получила товар

Жительница Томска оплатила, но не получила товар

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Новый случай обмана при покупке товара в сети зафиксирован в Томске. По данным полиции региона, аферисты обманули томичку 1984 года рождения.

Горожанка на сайтах бесплатных объявлений искала компьютер, нашла поставщика с подходящим для нее вариантом. Женщина перевела продавцу деньги по указанным реквизитам. Сразу после получения оплаты он перестал выходить на связь, объявление о продаже компьютера было удалено с платформы.

Сумма ущерба составила более 200 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

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