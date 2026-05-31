В Томске создали высокоскоростной дрон-перехватчик «Молния»

Аппарат массой 2,5 кг оснащен боевой частью и предназначен для уничтожения беспилотников самолетного типа на расстоянии до 5 км Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Томской области завершились испытания нового дрона-перехватчика «Молния», разработанного специалистами Научно-производственного центра «Беспилотные авиационные системы». Аппарат создан для борьбы с беспилотниками самолетного типа, дронами-камикадзе и разведывательными БПЛА. Об этом сегодня сообщили Известия.

Главная особенность «Молнии» — высокая скорость полета, достигающая 330 км/ч. Это позволяет ей эффективно догонять цели, такие как украинский дрон «Лютый», развивающий скорость около 150 км/ч. При собственной массе 2,5 кг перехватчик несет боевую часть весом 300 грамм. Радиус поражения составляет пять метров, что гарантирует уничтожение цели даже при небольшом промахе.

Дальность полета аппарата достигает 15 км, а зона применения — от 1,5 до 5 км от оператора. Наведение осуществляется комбинированным способом: на начальном этапе по данным радиолокационной станции, на финальном — с помощью визуального или тепловизионного канала самонаведения. Это позволяет работать в условиях плохой видимости и ночью.

«Мы развернули самостоятельный выпуск многих важных компонентов будущих дронов. Например, мы сами делаем электродвигатели, элементы конструкции, ведем сборку электронных блоков БПЛА», — отметил руководитель НПЦ БАС Денис Меликов.

Комплекс перехвата монтируется на автомобиль и может нести от трех до пяти и более беспилотников. Система автоматически отслеживает параметры цели и принимает решение о необходимости повторного запуска.

Использование дронов-перехватчиков экономически целесообразнее традиционных средств ПВО. Стоимость зенитной ракеты исчисляется сотнями тысяч долларов, тогда как дрон-перехватчик сопоставим по цене с атакуемым беспилотником (30–50 тыс. долларов). Военные эксперты называют такие системы одним из основных средств противодействия массированным атакам БПЛА.

Помимо «Молнии», томский центр выпускает дроны вертолетного типа и тестирует аппараты самолетного типа, включая грузовой «Полкан» и дальний разведчик «Сова». Производство «Молнии» уже подготовлено к серийному выпуску на отечественной компонентной базе.

