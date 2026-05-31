В томских Зеленых Горках завершили масштабный ремонт улицы Крячкова

Рабочие устранили провалы и заменили люки ливневой канализации Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На улице Андрея Крячкова в Томске завершился этап ямочного ремонта по всей ширине проезжей части. Работы проводились в рамках обращения жителей микрорайона Зеленые Горки, которые жаловались на неудовлетворительное состояние дорожного полотна.

Для качественного восстановления покрытия потребовалась предварительная работа: в прошлом году дорога была официально принята в муниципальную собственность, что позволило включить ее в план ремонтных работ и выделить финансирование. В текущем сезоне специалисты приступили к активным действиям.

Было отфрезеровано более 3,5 тысячи квадратных метров старого асфальта. Дорожные службы устранили все выявленные провалы и заменили изношенные люки ливневых колодцев. В настоящее время на участке проводится финальное асфальтирование.

После завершения работ жители микрорайона смогут пользоваться комфортной и безопасной дорогой. Обновленное покрытие позволит улучшить транспортную доступность района и снизить нагрузку на автомобили местных жителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На трассе Томск – Мирный – Межениновка открыли движение после ремонта

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ:

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru