Стрежевчан напугали сообщения о ракетной опасности в соседнем ХМАО

Ситуация в соседнем регионе заставила запаниковать стрежевчан. Фото: аккаунт Валерия Дениченко / «Макс»

Вечером 29 мая в мессенджере «Макс» мэр Стрежевого обратился к горожанам, обеспокоенным сообщениями о ракетной опасности в соседнем ХМАО.

Валерий Дениченко напомнил, что населенные пункты Томской области административно никак не связаны с Ханты-Мансийским автономным округом. Градоначальник пообещал, что в случае реальной угрозы власти оповестят местных жителей всеми доступными способами. Это смс, радио, телевидение, сирены и тот же «Макс».

«Пока очень попрошу — не нужно друг друга накручивать, пересылая везде сообщения из соседней области. Напомню, в Стрежевом нет военных и/или стратегических объектов», — написал в посте Валерий Дениченко.

Свою публикацию мэр проиллюстрировал скриншотами официальных сообщений губернатора Югры об объявленном режиме ракетной опасности.

Ранее мы писали, что мэр Стрежевого объяснил странные звуки над городом. Хлопки, напугавшие жителей, с высокой вероятностью были вызваны полетами сверхзвуковых самолетов.

