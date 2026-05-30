Очевидцы сообщили, что в Томской области легковушка рухнула в Обь

Днем 30 мая жители Томской области рассказали о водном инциденте с автомобилем. По словам очевидцев, в селе Каргасок в воду с достаточно высокого берега упала «Лада 2112».
«Предварительная причина — ошибка водителя (нажал не на ту педаль). Водолазов еще не было. Со слов самого водителя, он находился в машине один. ЧП произошло на Оби», — говорится в посте в паблике «Регион-70».
Обстоятельства произошедшего выясняются. Ведомства пока не прокомментировали инцидент.
Ранее «КП-Томск» опубликовала о подъеме воды в Оби и Чулыме до опасных отметок.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Растерзал насмерть: в Томской области медведь расправился с охотником
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ
ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru