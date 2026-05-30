Очевидцы сообщили, что в Томской области легковушка рухнула в Обь

По предварительной информации, пострадавших нет. Фото: «Регион-70»

Днем 30 мая жители Томской области рассказали о водном инциденте с автомобилем. По словам очевидцев, в селе Каргасок в воду с достаточно высокого берега упала «Лада 2112».

«Предварительная причина — ошибка водителя (нажал не на ту педаль). Водолазов еще не было. Со слов самого водителя, он находился в машине один. ЧП произошло на Оби», — говорится в посте в паблике «Регион-70».

Обстоятельства произошедшего выясняются. Ведомства пока не прокомментировали инцидент.

Ранее «КП-Томск» опубликовала о подъеме воды в Оби и Чулыме до опасных отметок.

