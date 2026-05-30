Томские спасатели предупредили о подъеме воды в Оби и Чулыме до опасных отметок

О период с 31 мая по 3 июня на реке Обь в окрестностях села Никольское продолжит подниматься уровень воды. О потенциальной опасности предупредили в региональном ГУ МЧС со ссылкой на Гидрометцентр.
Возможно достижение неблагоприятной отметки в 864 сантиметра. Кроме того, с 31 мая по 2 июня на реке Чулым в районе села Тегульдет также ожидается подъем уровня воды. Там прогнозируют достижение опасных отметок — 550 и 555 сантиметров.
«Единый номер вызова экстренных служб 112», — напомнили в пресс-службе МЧС.
Жителям Томской области порекомендовали следить за развитием паводковой ситуации. В случае ухудшения обстановки необходимо связаться со спасателями.
