Более 8 тысяч томских дошкольников выпустились из детских садов в 2026 году

2026 год объявлен Министерством просвещения РФ Годом дошкольного образования

В Томской области завершился сезон выпускных утренников в дошкольных учреждениях. В этом году детские сады региона покинули более 8 тыс. воспитанников, которые летом отдохнут, а 1 сентября впервые сядут за школьные парты. Торжественные мероприятия прошли во всех муниципалитетах области.

Для оформления заявления о приеме в первый класс родителям рекомендуется использовать портал «Госуслуги». В прошлом году этим способом воспользовались 66,8% семей. Подать черновик заявления по месту регистрации или на льготной основе можно заранее — документ сохранится в личном кабинете до начала приемной кампании.

Система дошкольного образования в регионе продолжает развиваться. Сейчас в Томской области насчитывается 42 тыс. детей дошкольного возраста. Их воспитанием занимаются более 5,2 тыс. педагогов в 163 организациях. Власти отчитываются о стопроцентной доступности мест в детских садах. За последние годы в области построили 19 новых зданий на 3,1 тыс. мест, включая объект в микрорайоне Левобережный Томского района.

В образовательный процесс внедряются новые программы: инженерное образование, шахматы, финансовая грамотность и патриотическое воспитание.

2026 год объявлен Министерством просвещения РФ Годом дошкольного образования под девизом «Дошкольное образование – залог будущего». Инициатива направлена на обновление подходов к обучению, цифровую трансформацию учреждений и усиление взаимодействия между педагогами и семьями.

