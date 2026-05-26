На федеральной трассе Р-255 в ДТП погиб водитель иномарки

Участок трассы залит пожарной пеной, организовано реверсивное движение. Фото: Прокуратура Томской области

На трассе Р-255, на территории Новосибирской области, рано утром 26 мая, столкнулись три автомобиля: два грузовика и легковая иномарка «Тойота Марк 2». По данным прокуратуры Новосибирской области, водитель автомобиля «Тойота Марк 2», двигавшийся в сторону города Кемерово, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем «Донг Фэнг».

От удара «Тойоту» отбросило под другой грузовой автомобиль, обе машины загорелись.

Водитель легкового авто погиб на месте аварии. Кстати, на машине не было государственных регистрационных знаков.

