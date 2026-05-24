В Томске около 4 тысяч домов останутся с низким напором воды

В ночь с 24 на 25 мая в Томске ожидается понижение давления в системе холодного водоснабжения. Как сообщает пресс-служба ресурсоснабжающей организации, ограничения связаны с проведением аварийно-восстановительных работ на водопроводных сетях.
Неудобства продлятся с 22:00 24 мая до 05:00 25 мая. Под воздействие ограничений попадут около четырех тысяч адресов в различных районах города. В их числе — дома на проспекте Ленина, площади Ленина, а также на улицах Каховской, Крымской, Кубанской, Кедровой, Кемеровской, Краснодонской, Кулева и в ряде прилегающих переулков.
Полный перечень адресов опубликован на официальном сайте ресурсоснабжающей организации. Коммунальщики принесли жителям извинения за временные неудобства и рекомендовали заранее создать запас воды для бытовых нужд.
