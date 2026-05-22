Рынок аренды жилья в Томске вошел в стадию стагнации

Цены на большие квартиры на рынке снизились

В апреле рынок арендного жилья в Томске продемонстрировал признаки стабилизации. Согласно данным мониторинга, средняя стоимость съема однокомнатной квартиры составила 27,6 тыс. рублей, что на 0,7% выше показателя предыдущего месяца. Об этом сообщает Союз строителей Томской области.

В то же время ставки на более просторное жилье пошли вниз. Аренда двухкомнатных квартир подешевела на 1,8% — до 35,9 тыс. рублей в месяц. Стоимость трехкомнатных квартир снизилась сразу на 3,6%, составив в среднем 46,7 тыс. рублей.

Эксперты связывают такую динамику с падением платежеспособного спроса. Арендаторы все чаще отказываются от высоких ставок, предпочитая возвращаться к родителям, снимать жилье в складчину или выбирать комнаты. Владельцам недвижимости становится сложнее находить платежеспособных жильцов.

«Такая ситуация продлится как минимум ближайшие пару месяцев: начало лета – это всегда низкий сезон на рынке аренды», — пояснил директор сервиса Павел Луценко.

Тенденция к снижению или стабилизации цен наблюдается не только в Томске. Из 70 крупнейших городов России удешевление однокомнатных квартир зафиксировано в 55 локациях, двухкомнатных — в 43, трехкомнатных — в 36. В целом по стране предложение арендного жилья выросло на 10%.

