В Томске должник добровольно погасил ущерб в 1,7 млн рублей

Все обвинения после погашения долга были сняты

В Томске один из осужденных по делу о присвоении бюджетных средств добровольно погасил ущерб в размере 1,7 млн рублей. Директор и бухгалтер государственной организации были признаны виновными в незаконном начислении премий сотрудникам. Подробности сегодня сообщили в ФССП России по Томской области.

Суд приговорил фигурантов к условному сроку и обязал солидарно возместить причиненный бюджету Томской области ущерб. После возбуждения исполнительного производства судебный пристав разъяснила должнику порядок взыскания и предупредила о последствиях неуплаты.

В случае игнорирования обязательств в пятидневный срок сумма долга увеличивается за счет исполнительского сбора, который перечисляется в федеральный бюджет. Также возможно применение ограничительных мер: запрет на регистрацию транспорта и недвижимости, арест имущества.

Должник выразил намерение исполнить требования до вынесения постановления о взыскании сбора и сдержал слово: через два дня ущерб был погашен полностью. Специалисты напоминают: добровольное погашение задолженности — наиболее быстрый и экономичный способ закрыть обязательства перед государством.

