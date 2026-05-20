В Томской области завершились Всероссийские проверочные работы

ВПР проводятся с 4 класса

В Томской области завершен основной этап Всероссийских проверочных работ. В мониторинге приняли участие более 60 тыс. учеников 4–8-х и 10-х классов. Проверка выполненных заданий экспертами будет завершена до 25 мая.

Ученики 9-х и 11-х классов, которые готовятся к ОГЭ и ЕГЭ, в ВПР не участвовали. Четвероклассники писали работы по русскому языку и математике, а также один предмет по выбору: окружающий мир, литературное чтение или иностранный язык. В 5–8-х и 10-х классах к обязательным дисциплинам добавились два предмета из гуманитарного и естественно-научного блоков.

Цели проверочных работ — самодиагностика школ для выявления пробелов в знаниях, мониторинг внедрения федеральных образовательных стандартов и корректировка учебных программ. Для обеспечения объективности к проведению ВПР привлекли независимых наблюдателей.

Важно отметить, что результаты ВПР не влияют на получение аттестата, перевод в следующий класс и выбор образовательной траектории. Эти работы носят диагностический характер и помогают педагогам своевременно скорректировать учебный процесс.

Всероссийские проверочные работы впервые ввели в 2016 году, начиная с четвёртых классов. Сегодня они стали регулярным инструментом оценки качества образования в едином пространстве страны.

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru