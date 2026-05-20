В Томске откроют соборную общественную приемную

В Томской области планируют открыть соборную общественную приемную. Предложение прозвучало на заседании регионального отделения Всемирного русского народного собора, которое состоялось 20 мая.

Заместитель главы организации Михаил Иванов предложил создать молодежное крыло при отделении и запустить приемную в Томске. «Мы едины во мнении, что это должен быть живой механизм связи с людьми — место, где каждый сможет найти защиту, юридическую и духовную поддержку, где идеи соборности будут воплощаться в конкретную помощь ветеранам СВО, многодетным семьям и всем нуждающимся в правде и участии», — отметил он.

Участники обсудили направления деятельности и роль русского народа в обновленной Стратегии государственной национальной политики России до 2036 года. Особое внимание уделено положению о государствообразующем народе, которому отводится ведущая роль в укреплении стабильности и межнационального единства.

В мероприятии приняли участие представители духовенства, руководители секретариатов и члены регионального отделения. Собравшиеся поблагодарили руководство области за готовность к сотрудничеству.

Открытие приемной позволит жителям региона получать оперативную поддержку по различным вопросам. Ожидается, что новый формат работы усилит взаимодействие между общественными институтами и гражданами.

