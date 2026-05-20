В Томскую область поступила новая техника для тушения лесных пожаров

Техника поможет оперативно добраться до мест возгораний мобильных группам по тушению пожаров. Фото: департамент лесного хозяйства Томской области

В Томскую область для профилактики и тушения лесных пожаров поступили вездеход «Тингер» и автомобиль УАЗ. Техника доставлена в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».

Новые машины предназначены для доставки специалистов к очагам возгораний в отдаленные и труднодоступные участки леса. Вездеход направят в Верхнекетский район, где преобладают обширные лесные массивы и заболоченная местность. Автомобиль УАЗ будет работать в Кривошеинском районе.

Всего в этом году к борьбе с лесными пожарами подготовлено 179 единиц техники. Обновление парка позволяет оперативно реагировать на возгорания и сокращать время прибытия к месту ЧС.

Специалисты напоминают: в пожароопасный сезон необходимо соблюдать правила пожарной безопасности в лесах — не разводить костры в неположенных местах, не бросать окурки и битое стекло, а при обнаружении дыма немедленно сообщать в экстренные службы.

