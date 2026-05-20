Водитель «ВАЗа» потерял управление на трассе Томск — Предтеченск

Авария произошла 20 мая около 15:30 на пятом километре автомобильной дороги в Томском районе. По предварительным данным, водитель автомобиля «ВАЗ 21213» не справился с управлением, в результате чего машина съехала с проезжей части и наехала на дерево. Об этом рассказали в региональном УМВД.
За рулем находился 70-летний мужчина, в салоне — 63-летняя пассажирка. Оба участника происшествия доставлены в медицинское учреждение для осмотра. Обстоятельства аварии устанавливаются.
Сотрудники Госавтоинспекции напоминают: водителям следует соблюдать скоростной режим, быть внимательнее на пригородных трассах и учитывать погодные условия, чтобы избежать подобных ситуаций.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Удалите адрес и телефон: как томичам спастись от шантажа и вербовки через соцсети
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
ЧИТАТЕЛЯМ:
Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru