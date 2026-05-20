В Томской области к лету подготовили отдых для 46,5 тысяч детей

Летом дети могут не только отдохнуть, но и получить полезные навыки

Летом 2026 года в Томской области различными формами отдыха и оздоровления планируется охватить свыше 46,5 тысяч детей, в том числе 20 тыс. находящихся в трудной жизненной ситуации. На эти цели из областного бюджета выделено 410,2 млн рублей — средства направлены на приобретение около 6,7 тыс. путевок. Об этом сообщили в профильном ведомстве.

Льготные категории включают детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении, а также ребят из семей участников СВО и ветеранов боевых действий. В регионе будут работать 440 организаций детского отдыха: стационарные загородные лагеря, в том числе на базе санаториев, смены с дневным и круглосуточным пребыванием, палаточные лагеря и площадки труда и отдыха.

Все вожатые прошли специальное обучение, усилены меры безопасности на объектах. В течение всего года с учетом всех каникул охват должен составить не менее 64,5 тыс. детей — это 51,2% от общего числа школьников региона.

Организаторы напоминают родителям: при выборе лагеря важно проверять наличие лицензии и программы, а детям — соблюдать правила поведения и сообщать вожатым о любых проблемах со здоровьем. Летний отдых должен быть не только интересным, но и безопасным для каждого ребенка.

