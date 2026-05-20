В Томской области простятся с участником специальной военной операции

Фото: Ольга ЮШКОВА.
Администрация Каргасокского района Томской области объявила о прощании с погибшим на СВО земляком. Церемония состоится в доме культуры села Новый Васюган. Мужчина погиб более двух лет назад.
«11 декабря 2023 года в зоне специальной военной операции на территории Донецкой и Луганской народных республик погиб наш земляк Заливин Станислав Николаевич. Выражаем искренние соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении районной администрации.
Прощание со Станиславом Заливиным намечено на четверг, 21 мая.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ
ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru