В Томской области простятся с участником специальной военной операции

Прощание с погибшим воином пройдет в селе Новый Васюган Фото: Ольга ЮШКОВА.

Администрация Каргасокского района Томской области объявила о прощании с погибшим на СВО земляком. Церемония состоится в доме культуры села Новый Васюган. Мужчина погиб более двух лет назад.

«11 декабря 2023 года в зоне специальной военной операции на территории Донецкой и Луганской народных республик погиб наш земляк Заливин Станислав Николаевич. Выражаем искренние соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении районной администрации.

Прощание со Станиславом Заливиным намечено на четверг, 21 мая.

