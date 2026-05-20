СК Томской области начал проверку по факту смерти Владимира Вакса

Владимиру Ваксу в марте исполнилось 75 лет. Фото: ТГАСУ

Утром 20 мая стало известно о том, что в Колпашево умер бывший проектор ТГАСУ Владимир Вакс. По предварительным пока данным, 18 мая ему резко стало плохо, на следующий день — 19 мая — он скончался. СУ СК России по Томской области начал процессуальную проверку.

В феврале 2026 года бывший проректор Владимир Вакс и его сын Илья Вакс были приговорены к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима за растрату бюджетных средств ТГАСУ. По версии следствия, отец и сын фиктивно трудоустроили в ТГАСУ человека, которому с декабря 2018 по сентябрь 2022 года в качестве зарплаты выплатили почти девять миллионов рублей.

Владимир Вакс родился в 1951 году в Томске, окончил Томский инженерно-строительный институт. В разные годы работал ассистентом кафедры, старшим преподавателем и проректором ТГАСУ, трудился в мэрии Томска, возглавлял администрацию Кировского района города, десять лет был председателем Счетной палаты Томска.

По данным УФСИН России по Томской области, в связи с резким ухудшением состояния здоровья 18 мая 75-летнего Вакса, содержащегося в СИЗО-2, перевели в районную больницу Колпашево, там он умер.

