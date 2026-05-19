Сельхозкооператив в Бакчарском районе вернул муниципалитету 275 га земли

Земля расположена в окрестностях деревни Вавиловка Фото: Кирилл ВЕРШИНИН. Перейти в Фотобанк КП

В Томской области восстановлены права муниципального образования на земельный ресурс. Как сообщает прокуратура Бакчарского района, ведомство провело проверку исполнения законодательства об использовании имущества, находящегося в собственности поселения. Об этом рассказали в прокуратуре Томской области.

Установлено, что сельскохозяйственный потребительский кооператив продолжал использовать для сенокошения участок площадью 275,9 гектара, расположенный в окрестностях деревни Вавиловка, несмотря на истечение срока действия договора аренды. Организация эксплуатировала землю без законных оснований.

По представлению надзорного ведомства некоммерческая организация прекратила незаконную деятельность и вернула земельный участок во владение и пользование муниципалитета.

Контроль за рациональным использованием сельскохозяйственных угодий остается приоритетным направлением работы правоохранительных органов. Своевременное выявление нарушений позволяет предотвращать потери бюджетных доходов и обеспечивать целевое назначение земельных ресурсов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Житель Томской области предстанет перед судом за пьяную езду на «Тойота Марк II»

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ:

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru