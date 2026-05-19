Траты томской молодежи по Пушкинским картам превысили 47 млн рублей

На эти деньги были приобретены билеты в кино, театры, музеи, а также на выставки, концерты и мастер классы.

С начала текущего года банк выдал жителям региона 53,5 тысячи Пушкинских карт. Наибольший спрос наблюдается со стороны подростков в возрасте от 16 до 18 лет - на эту возрастную группу приходится 40% всех оформленных карт.

- Доступность культуры - важный показатель качества жизни в регионе, и мы рады, что интерес к программе растет. Пушкинская карта решает сразу две задачи: помогает семьям сэкономить и формирует у молодых людей устойчивую привычку к культурному досугу. Это значит, что в Томске будет расти поколение с широким кругозором, которое ценит наследие своей земли и готово развивать её культурный потенциал, - отметила Ольга Фадеева, управляющий ВТБ в Томской области.

Напомним, лимит карты составляет 5 тысяч рублей в год, их можно потратить на посещение культурных мероприятий по всей стране. Оформить карту можно бесплатно через ВТБ Онлайн, на портале «Госуслуги Культура» или в отделениях ВТБ, который с 1 января является оператором программы «Пушкинская карта».

