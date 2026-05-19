Спасла соседка: томич с ножом погнался за подругой

Мучитель сначала избил подругу, а затем погнался за ней с ножом в руках

Октябрьский районный суд Томска вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 45-летнего местного жителя. Он признан виновным в покушении на убийство. В прокуратуре Томской области уточнили, что криминальный инцидент произошел в декабре 2024 года.

Нетрезвый мужчина избил свою подругу. Как сказано в релизе ведомства — на почве ревности и обиды. Женщина попыталась убежать. Мучитель догнал ее и несколько раз ударил ножом. Благодаря помощи соседки, женщине удалось спастись.

Вину в содеянном мужчина не признал. Гособвинитель в суде обратил внимание на то, что ранее томич был судим за причинение смерти по неосторожности другой женщине.

Вердикт суда — шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. С осужденного в пользу бывшей подруги взыскано 700 тысяч рублей компенсации морального вреда.

