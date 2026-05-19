Томским дачникам советуют не использовать землю с участков для домашних цветов

Домашним растениям в садовом грунте не понравится

Томичи, у которых есть дача, частенько используют землю с участка для того, чтобы подсыпать в горшки с домашними цветами. Издание mosaica.ru утверждает, что это ошибка. Земля с грядки навредит нежным цветам в городской квартире.

Все объясняется просто — в открытой почве вода распределяется естественно и свободно, лишняя влага уходит в глубину. В горшке пространство ограничено. Садовая земля там быстро уплотняется, становится тяжелой и сырой. Как следствие — корни растений задыхаются и начинают гнить.

Есть еще один важный нюанс: некоторые садовые почвы содержат много глины. При высыхании такой субстрат превращается в вещество, напоминающее кирпич. Корням сквозь него просто не пробиться.

Для горшков в квартирах нужна специальная почвосмесь. Ее изначально производят более рыхлой и легкой по сравнению с грунтом на даче. В составе качественных смесей как правило присутствуют торф или кокосовое волокно, кора, перлит и вермикулит. Эти компоненты удерживают влагу и не позволяют грунту слеживаться.

