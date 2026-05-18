Полковник юстиции Маслов назначен замглавы СК по Томской области

Приказ о назначении подписан 13 мая 2026 года

В Томской области представлен новый заместитель руководителя регионального следственного управления Следственного комитета Российской Федерации. Полковника юстиции Андрея Маслова назначили на должность приказом председателя СК России.

Представление состоялось на еженедельном оперативном совещании. Андрей Маслов родился в 1983 году в Красноярском крае, высшее юридическое образование получил в 2005 году в Красноярском государственном аграрном университете.

Трудовую деятельность начал следователем прокуратуры Советского района Красноярска. Прошел путь до руководителя следственного отдела по Ленинскому району города в Главном следственном управлении СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. С 2024 года занимал должность заместителя руководителя контрольно-следственного управления — руководителя первого отдела того же ведомства. За образцовое исполнение служебных обязанностей и высокий профессионализм неоднократно отмечен наградами Следственного комитета Российской Федерации.

Исполняющий обязанности руководителя регионального ведомства поздравил Андрея Андреевича с назначением на должность и пожелал ему дальнейших успехов в службе на благо Отечества.

Лесозаготовитель заплатит миллион за ущерб фауне в Томской области

18-летний курьер предстанет перед судом за обман томских пенсионеров

