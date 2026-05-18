В Томской области завершился цикл уроков «Разговоры о важном»

Темой финальной встречи стали ценности, объединяющие жителей страны Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В образовательных учреждениях Томской области прошел последний в этом учебном году урок из цикла «Разговоры о важном». Как сообщает департамент образования Томской области, занятие 18 мая было посвящено теме «Ценности, которые нас объединяют».

В течение 2025/2026 учебного года состоялось 32 тематические встречи. Школьники и студенты обсуждали героев прошлого и настоящего, людей труда, знаковые события истории и семейные традиции. Учащиеся знакомились с профессиями атомщиков, космонавтов, спасателей, дипломатов, мультипликаторов и артистов. Кроме того, ребята осваивали навыки управления эмоциями, разрешения конфликтов, создания бизнеса и безопасного поведения в цифровой среде.

В Томской области к проведению заключительного занятия присоединились представители региональной администрации и муниципальных образований. Они провели беседы со старшеклассниками и студентами, обсудив значение традиционных российских ценностей, важность личной ответственности и осознанного выбора профессионального пути.

Курс «Россия — мои горизонты» входит в единую модель профориентации «Билет в будущее» и реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Завершение цикла уроков в 2026 году не означает окончания диалога с учащимися. Педагоги планируют продолжать обсуждение актуальных тем в новом учебном году, чтобы поддерживать интерес школьников к истории, культуре и профессиональному самоопределению.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Фейковый «слив» материалов ЕГЭ за полчаса до экзамена: томским выпускникам на заметку

«Мигрени и тошнота»: Мощная магнитная буря накроет Томскую область в ближайшие сутки

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ:

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru