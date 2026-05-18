В Томской области завершился цикл уроков «Разговоры о важном»

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В образовательных учреждениях Томской области прошел последний в этом учебном году урок из цикла «Разговоры о важном». Как сообщает департамент образования Томской области, занятие 18 мая было посвящено теме «Ценности, которые нас объединяют».
В течение 2025/2026 учебного года состоялось 32 тематические встречи. Школьники и студенты обсуждали героев прошлого и настоящего, людей труда, знаковые события истории и семейные традиции. Учащиеся знакомились с профессиями атомщиков, космонавтов, спасателей, дипломатов, мультипликаторов и артистов. Кроме того, ребята осваивали навыки управления эмоциями, разрешения конфликтов, создания бизнеса и безопасного поведения в цифровой среде.
В Томской области к проведению заключительного занятия присоединились представители региональной администрации и муниципальных образований. Они провели беседы со старшеклассниками и студентами, обсудив значение традиционных российских ценностей, важность личной ответственности и осознанного выбора профессионального пути.
Курс «Россия — мои горизонты» входит в единую модель профориентации «Билет в будущее» и реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети».
Завершение цикла уроков в 2026 году не означает окончания диалога с учащимися. Педагоги планируют продолжать обсуждение актуальных тем в новом учебном году, чтобы поддерживать интерес школьников к истории, культуре и профессиональному самоопределению.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Фейковый «слив» материалов ЕГЭ за полчаса до экзамена: томским выпускникам на заметку
«Мигрени и тошнота»: Мощная магнитная буря накроет Томскую область в ближайшие сутки
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
ЧИТАТЕЛЯМ:
Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru