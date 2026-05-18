Почти 10 тысяч тонн рапсового жмыха экспортировано из Томской области в Китай

Весь объем соответствует санитарным требованиям страны-импортера Фото: Виталий ТИМКИВ. Перейти в Фотобанк КП

С 1 января по 15 мая 2026 года из Томской области в Китай отправлено 9,89 тысячи тонн рапсового жмыха. Инспекторы провели контроль и ветеринарное оформление всех 380 партий продукции местного производства. Об этом сообщает Сибирское межрегиональное управление Россельхзнадзора.

Качество экспортируемого жмыха подтверждено лабораторными исследованиями, выполненными в аккредитованных лабораториях. Продукция полностью соответствует ветеринарно-санитарным требованиям Китая. При погрузке и оформлении грузов нарушений действующего законодательства не выявлено.

Логистическая схема поставок выстроена следующим образом: из региона груз в контейнерах автомобильным транспортом доставляют в Новосибирск, далее железнодорожным сообщением он следует до Владивостока, а затем морским путем направляется в порты Китая.

Стабильный экспорт сельскохозяйственной продукции свидетельствует о востребованности томского рапсового жмыха на внешних рынках. Соблюдение международных ветеринарных стандартов позволяет местным производителям наращивать поставки и укреплять позиции в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

То ли в цвету, то ли в снегу: белые кружева черемухи украсили мерзнущий Томск

Относительное тепло: синоптики уточнили прогноз погоды в Томской области на неделю

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ:

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru