Производство молока в Томской области выросло на 16,6% за квартал

Среднесуточный надой достиг 25,2 кг на корову Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

По итогам первого квартала 2026 года валовое производство молока во всех категориях хозяйств составило 38,1 тысячи тонн, что на 16,6% превышает уровень аналогичного периода прошлого года. Положительная динамика сохраняется по всем ключевым показателям. Данные приводит профильное ведомство.

С начала года надой на одну корову достиг 2 930 кг — на 4,6% больше, чем годом ранее. Среднесуточная продуктивность составляет 25,2 кг, что на 6,3% выше показателя 2025 года. По этому критерию регион также занимает первое место в Сибирском федеральном округе.Напомним, по итогам 2025 года годовой надой на одну корову в хозяйствах региона составил рекордные 8 212 кг. Томская область опередила крупные аграрные субъекты Сибири: Красноярский край с результатом 7 882 кг и Иркутскую область — 7 683 кг.

В сутки молочные хозяйства области производят в среднем 376,2 тонны молока. Лидерами по среднесуточной продуктивности стали предприятия Асиновского, Кривошеинского и Кожевниковского районов, где показатели достигают 35 кг на корову.

Наивысшую продуктивность по итогам прошлого года продемонстрировали передовые хозяйства региона: отдельные предприятия превысили отметку в 12 тысяч кг молока на корову в год. Такие результаты стали возможны благодаря модернизации производственных мощностей, обновлению кормовой базы и внедрению современных технологий содержания животных.

Интенсивный рост объемов обусловлен реализацией инвестиционных проектов и системной работой по улучшению микроклиматических параметров на животноводческих фермах. Аграрии уделяют особое внимание качеству кормления и селекционной работе, что напрямую влияет на продуктивность стада.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лесозаготовитель заплатит миллион за ущерб фауне в Томской области

То ли в цвету, то ли в снегу: белые кружева черемухи украсили мерзнущий Томск

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ:

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru