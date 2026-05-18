Томская область лидирует в России по генетическим исследованиям

Обеспеченность врачами-генетиками — 9,5 специалистов на миллион жителей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Томская область заняла первое место в стране по обеспеченности молекулярно-генетическими исследованиями для системы здравоохранения. Эксперты зафиксировали в регионе рекордные показатели как по количеству лабораторных тестов, так и по кадровому обеспечению направления. Такие данные приводит журнал «Менеджер здравоохранения».

В 2024 году в Томской области провели 396,8 молекулярно-генетических исследований на 100 тыс. населения — это максимальный результат среди всех субъектов Российской Федерации. Второе место занимает Москва с показателем 299,7 исследования на 100 тыс. жителей. Средний уровень по стране составил 43,5 теста на аналогичное количество населения.

По обеспеченности врачами-генетиками регион также демонстрирует высокие результаты: 9,5 специалиста на миллион населения при среднем показателе по субъектам 4,28. В числе лидеров по этому параметру — также Якутия и Санкт-Петербург.

«Генетики — очень востребованные специалисты, но в целом такие кадры сосредоточены всего в 15 регионах страны, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Ростовской, Новосибирской и Свердловской областях. Томская область лидирует в этом списке, и это результат многолетней работы нашего научно-исследовательского центра и системной подготовки кадров», — отметила заместитель губернатора Томской области по научно-технологическому развитию Людмила Огородова.

На базе Томского национального исследовательского медицинского центра функционирует ведущий академический центр медицинской генетики России — НИИ генетики. Учреждение входит в число 11 федеральных центров, где реализуется расширенный скрининг новорожденных, а также в перечень 15 организаций, утвержденных Минздравом России для проведения неинвазивного пренатального тестирования и преимплантационной генетической диагностики.

Лидерство региона в сфере молекулярно-генетических исследований создает условия для развития персонализированной медицины и повышения доступности высокотехнологичной помощи для жителей области.

Фото: пресс-служба администрации Томской области. На снимке — лаборатория молекулярно-генетических исследований Томского НИМЦ, где проводят анализы для ранней диагностики наследственных заболеваний.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Томский ветеринар: «Смертельна даже вода из вазы! Как растения убивают животных»

В Северске пенсионер отдал мошенникам миллион рублей

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ:

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru