«Лексус» томички арестован за долги по ЖКХ и кредитам на 1,3 млн рублей

На снимке — арестованный кроссовер, подготовленный к оценке. Фото: ФССП России по Томской области

В Томске судебные приставы арестовали автомобиль «Лексус» RX 350, принадлежащий местной предпринимательнице. Как сообщает отделение судебных приставов по Ленинскому району, женщина накопила долги за коммунальные услуги на сумму почти 300 тысяч рублей и задолжала банкам около 1 млн рублей.

Несмотря на финансовые обязательства, гражданка владеет двумя квартирами и премиальным кроссовером. Сотрудник ведомства вынесла запрет на регистрационные действия в отношении имущества через Росреестр и ГИБДД, чтобы предотвратить продажу или передачу активов третьим лицам до полного погашения долга.

Приставы намеревались арестовать иномарку, однако владелица автомобиля начала скрывать транспортное средство. Машину объявили в розыск, и вскоре местонахождение кроссовера установили. На автомобиль наложили арест, предварительно оценив его в 2 млн рублей.

В случае, если задолженность не будет погашена в ближайшее время, «Лексус» после окончательной оценки специалиста направят на торги. Вырученные средства пойдут на покрытие долгов перед коммунальными службами и кредитными организациями.

Специалисты напоминают, что уклонение от исполнения судебных решений влечет принудительное взыскание за счет имущества должника. Гражданам, имеющим задолженность, рекомендуется своевременно обращаться в службу судебных приставов для урегулирования вопросов в добровольном порядке.

