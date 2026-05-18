Ремонт школы №3 в Томске обойдется в 300 млн рублей

Работы затронут инженерные сети, фасад и прилегающую территорию. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Томске продолжается масштабный ремонт школы №3, здание которой является объектом культурного наследия. Стоимость работ увеличилась до 300 миллионов рублей — финансирование сформировано за счет средств национального проекта и дополнительного участия городского бюджета.

На эти средства планируется полностью заменить инженерные коммуникации, укрепить фундамент, отреставрировать фасад, установить новые окна и двери, а также выполнить внутреннюю отделку помещений. Особое внимание уделяется сохранению исторического облика здания в ходе реставрационных работ.

Также в план работ включено восстановление подпорной стенки на подходе к школе, которая находится в аварийном состоянии. По территории вокруг образовательного учреждения уже заключены контракты, что позволит скоординировать все этапы благоустройства.

Основная задача — завершить все работы в срок, чтобы к 1 сентября провести традиционную линейку и вернуть учеников в обновленные классы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Относительное тепло: синоптики уточнили прогноз погоды в Томской области на неделю

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ:

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru