Томич предстанет перед судом за хранение дореволюционного револьвера

Револьвер изъят как вещественное доказательство

Томич предстанет перед судом за хранение старинного револьвера и патронов к нему. Фигуранту дела грозит уголовное наказание за незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия. Подробности рассказали в прокуратуре Томской области.

По версии следствия в июле — августе 2025 года 56-летний томич, не имея специального разрешения, приобрел револьвер 1895 года и семь патронов к нему. Дореволюционное оружие с боеприпасами он хранил по месту жительства до момента изъятия сотрудниками полиции.

Обвиняемый полностью признал вину в совершении инкриминируемого деяния. Уголовное дело направлено в Советский районный суд Томска для рассмотрения по существу.

Напомним, что незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему предусматривают уголовную ответственность вплоть до лишения свободы. Правоохранительные органы призывают граждан добровольно сдавать имеющееся у них оружие и боеприпасы — это может стать основанием для освобождения от уголовной ответственности.

