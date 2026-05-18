Дни славянской письменности и культуры начались в Томске

Фото: Елена Белоусова.
Дни славянской письменности и культуры открылись 18 мая в Томске. Первым мероприятием стала региональная конференция Всероссийского движения «Россия без сквернословия».
Руководитель движения Олеся Дьяченко приехала в Томск. Ранее в интервью Дьяченко говорила, что проект «Россия без сквернословия» появился в противовес матерной речи, широко распространившейся в стране. Сначала инициаторы движения придумывали слоганы для баннеров, затем появилась страница проекта в сети. Олеся Дьяченко уверена в том, что обходиться без сквернословия возможно. Более того, каждый человек в состоянии повлиять на ситуацию, сделать так, чтобы матерящихся взрослых и подростков на улицах стало меньше.
Во вторник, 19 мая, у корпуса ТПУ №3 состоится открытие памятника царю Николаю II. В рамках Дней славянской письменности и культуры в поселке Хромовка состоится освящение куполов и крестов строящегося храма святого праведного Феодора Томского.
На 24 мая в Томске намечен Крестный ход от Богоявленского собора до Новособорной площади.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Томской области женщину будут судить за полуторамиллионный долг по алиментам
С середины апреля в Томской области потушено 27 лесных пожаров
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ
ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru