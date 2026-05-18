Дни славянской письменности и культуры начались в Томске

В рамках Дней славянской письменности и культуры томичи будут говорить о причинах распространения матерной речи Фото: Елена Белоусова.

Дни славянской письменности и культуры открылись 18 мая в Томске. Первым мероприятием стала региональная конференция Всероссийского движения «Россия без сквернословия».

Руководитель движения Олеся Дьяченко приехала в Томск. Ранее в интервью Дьяченко говорила, что проект «Россия без сквернословия» появился в противовес матерной речи, широко распространившейся в стране. Сначала инициаторы движения придумывали слоганы для баннеров, затем появилась страница проекта в сети. Олеся Дьяченко уверена в том, что обходиться без сквернословия возможно. Более того, каждый человек в состоянии повлиять на ситуацию, сделать так, чтобы матерящихся взрослых и подростков на улицах стало меньше.

Во вторник, 19 мая, у корпуса ТПУ №3 состоится открытие памятника царю Николаю II. В рамках Дней славянской письменности и культуры в поселке Хромовка состоится освящение куполов и крестов строящегося храма святого праведного Феодора Томского.

На 24 мая в Томске намечен Крестный ход от Богоявленского собора до Новособорной площади.

