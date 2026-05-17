Дроны в Томской области обнаружили неправильных коров и зловонные кучи

В апреле 2026 года Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора трижды обследовало личные подсобные хозяйства в Кожевниковском районе Томской области. Речь идет о проверках с воздуха — применялись беспилотные летательные аппараты. Как сообщило ведомство, в местах содержания парнокопытных выявили нарушения.
Территория обитания крупного рогатого скота не защищена от проникновения диких зверей. Навоз складируется на земле рядом с животноводческими помещениями, а хранилища зловонных отходов или специальные площадки для хранения и биотермического обеззараживания отсутствуют.
«С помощью БПЛА, без прямого посещения ферм, удалось выявить скот, у которого отсутствовали средства идентификации (ушные бирки), вследствие чего такие животные не учтены в компоненте ФГИС "ВетИС" — "Хорриот"», — пояснили в Россельхознадзоре.
По итогам выездных обследований владельцам личных подсобных хозяйств объявили предостережения. Их обязали устранить выявленные нарушения в содержании крупного и мелкого рогатого скота, а также свиньей.
Ранее мы писали, что Россельхознадзор досмотрел 133 тысячи кубометров томского леса.
