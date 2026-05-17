Дроны в Томской области обнаружили неправильных коров и зловонные кучи

Владельцам личных подсобных хозяйств объявили предостережения Фото: Кристина БРАЖНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В апреле 2026 года Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора трижды обследовало личные подсобные хозяйства в Кожевниковском районе Томской области. Речь идет о проверках с воздуха — применялись беспилотные летательные аппараты. Как сообщило ведомство, в местах содержания парнокопытных выявили нарушения.

Территория обитания крупного рогатого скота не защищена от проникновения диких зверей. Навоз складируется на земле рядом с животноводческими помещениями, а хранилища зловонных отходов или специальные площадки для хранения и биотермического обеззараживания отсутствуют.

«С помощью БПЛА, без прямого посещения ферм, удалось выявить скот, у которого отсутствовали средства идентификации (ушные бирки), вследствие чего такие животные не учтены в компоненте ФГИС "ВетИС" — "Хорриот"», — пояснили в Россельхознадзоре.

По итогам выездных обследований владельцам личных подсобных хозяйств объявили предостережения. Их обязали устранить выявленные нарушения в содержании крупного и мелкого рогатого скота, а также свиньей.

Ранее мы писали, что Россельхознадзор досмотрел 133 тысячи кубометров томского леса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В регионе заросли более 2,6 тысяч га сельскохозяйственных угодий

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru